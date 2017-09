Esposa de procurador atropela, mata e ele manda alterar a cena do crime

Ontem a Sra. Verônica Fernandes (91), foi brutalmente atropelada na calçada da José Nogueira e Vieira, depois de ter descido cuidadosamente de um ônibus do transporte coletivo. Ela morreu na hora. Dona Verônica era pessoa muito bem relacionada no bairro Tiradentes. Evangélica fervorosa trabalhava como voluntária e para fazer uns ‘troquinhos’ à mais, vendia pamonhas.

O ACIDENTE

Verônica foi atropelada por Cirlene Robalinho que segundo testemunhas “estava ao celular” quando perdeu a direção do veículo, subindo na calçada atropelando e matando na hora a anciã.

CENA ALTERADA

Peritos da Polícia Civil chamados para o “levantamento do corpo” constataram que a cena do crime havia sido alterada, e a informação, enviada à Delegacia de Polícia indicava que os PMs seriam os responsáveis pela adulteração do local.

O RESPONSÁVEL

Agora à tarde a Polícia Civil informou que quem mandou alterar a cena do atropelamento foi o esposo da atropeladora, e por se tratar de procurador de Justiça ele não será indiciado apesar do crime cometido porque tem “foro privilegiado”. Trata-se do Dr. Gilberto Robalinho da Silva.

Voltaremos.

Comentários