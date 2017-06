Esposa descobre traição pelo WhatsApp e é ameaçada pelo marido

Uma mulher de 40 anos flagrou o marido de 26 anos em conversas suspeitas no celular o mesmo então a ameaçou de morte. O fato ocorreu na noite de ontem (01) em Brasilândia/MS.

A vítima se encontra em casa quando ao mexer no seu celular flagrou a troca de mensagens com outra mulher. Neste momento a mulher tentou expulsar o companheiro de casa afirmando querer terminar com o casamento.

O rapaz começou a acusa-la de troca mensagens com outro homem, quando ele saia para trabalhar. Ainda disse que iria matá-la se a flagrasse com outra pessoa. O autor deferiu palavras de baixo calão e disse que atropelaria ela.

Como se recusou a sair a polícia foi acionada neste momento o rapaz disse que iria atear fogo na residência com a mulher dentro. Quando os policiais chegaram ele arrumou as malas e disse sobre as discussões, mas negou que tenha ameaçado a esposa de morte.

Diante das ameaças ela procurou a delegacia de polícia e registrou Boletim de Ocorrência por ameaça e violência doméstica.

Comentários