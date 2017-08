Esposa é brutalmente agredida com golpes de faca em Corumbá/MS

A equipe do Corpo de Bombeiros em Corumbá/MS socorreu uma jovem de 21 anos após sofrer dezenas de lesões provocadas por uma faca.

O caso ocorreu na madrugada de hoje (9), no Bairro Guanabara na cidade de Corumbá/MS.

A jovem de 21 anos foi vítima do ataque do próprio marido a mesma sofreu diversas perfurações nos braços, pernas, abdômen, seios, pescoço e rosto. Depois das agressões o marido se evadiu do local.

Os Bombeiros encontraram a jovem sentada numa cadeira e após os primeiros atendimentos a mesma foi encaminhada ao pronto socorro municipal. Os ferimentos mais críticos foram no rosto, pescoço e tórax.

A reportagem d Diário Corumbaense informou que a vítima permanece no setor de estabilização do pronto-socorro e em observação. E segundo o plantão, foram 44 lesões em todo o corpo, mas o quadro clínico é estável, ainda de acordo com o jornal Diário Corumbaense.

