Estado de Marisa Letícia é ‘irreversível’

O quadro clínico da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva é irreversível, segundo informou o cardiologista Roberto Kalil Filho na noite de ontem 01/17. Dona Marisa não tem mais fluxo cerebral, está sedada e respira com ajuda de aparelhos, de acordo com o médico. Ela está na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, acompanhada de familiares.

Marisa Letícia já não tem atividade cerebral, e o quadro é irreversível. De acordo com informações do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Ela sofreu um acidente vascular-cerebral (AVC) e foi hospitalizada no dia 27 de janeiro.

Os médicos optaram por mantê-la em coma induzido. Já foi diagnosticado um quadro de morte cerebral.

