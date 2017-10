Estado receberá R$ 5 milhões em viaturas para a PRF

O deputado Dagoberto Nogueira (PDT) participou das articulações políticas para liberar R$ 5 milhões para a compra de viaturas para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso do Sul. O acordo entre o ministério da Justiça e a superintendência da PRF-MS alterou a destinação dos recursos que estavam previstos para a construção de uma nova sede para a instituição. Esta atualização foi acertada em reunião com a bancada federal na terça-feira, dia 3.

“O nosso mandato em parceria com os outros representantes do Estado trabalha para dar respostas às demandas da população e das instituições do Estado. A prioridade mudou e o pedido também. Estas novas viaturas vão melhorar o policiamento da PRF e assim garantir mais segurança para o nosso Estado. Vamos acompanhar o processo para garantir celeridade na compra dos veículos”, afirmou Dagoberto.

O parlamentar recebeu em gabinete a visita do superintendente da Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul (PRF-MS), Luiz Alexandre Gomes da Silva, e das assessoras parlamentares da PRF Deborah Cristina (MS) e Graciele Caldas (DF). “A determinação da bancada federal do Mato Grosso do Sul é importante no sentido de destravar a liberação desses recursos, de grande necessidade para a PRF, em virtude da ausência de viaturas em número suficiente para a cobertura dos trabalhos da polícia rodoviária”, declarou o superintendente Gomes da Silva.

CRÉDITO: Gabinete Parlamentar

