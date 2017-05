Estado receberá uma das maiores usina fotovoltaica do mundo

O Mato Grosso do Sul será contemplado com uma das maiores usina do mundo. Durante reunião da comissão de Minas e Energia da Câmara realizada nesta quarta-feira (10), o deputado federal Dagoberto Nogueira (PDT) cobrou do ministro Fernando Coelho Filho celeridade no processo de abertura do 2º Leilão de Energia de Reserva (LER). O Estado é uma das unidades federadas com maior potencial de energia fotovoltaica e os investimentos estão represados por conta do cancelamento do leilão.

Dagoberto ressaltou que essa será uma das maiores usinas fotovoltaica do mundo e será instalada no município de Cassilândia. “O ministro garantiu que esse leilão vai ocorrer no segundo semestre de 2017 e possibilitará a construção da usina, trazendo investimento ao estado e gerando centenas de empregos. Estamos cobrando garantias do ministério das Minas e Energia pois esse projeto é muito importante para o Estado”, explica Dagoberto.

Estudos apontam que a incidência solar no Estado é bastante propícia ao desenvolvimento de projetos na área de energia fotovoltaica. Já existem aproximadamente 20 empresas instaladas no estado e a expansão depende destes leilões.

O 2º Leilão de Energia de Reserva (LER) de 2016 seria realizado no final do ano com o objetivo de negociar Contratos de Energia de Reserva (CER) a serem firmados com empreendimentos de geração de energia elétrica a partir das fontes eólica e solar fotovoltaica. Após a assinatura dos contratos, a geração elétrica começaria em julho de 2019 e o prazo de concessão é de vinte anos. Todavia, no dia 14 de dezembro de 2016 o Ministério de Minas e Energia (MME) editou a Portaria nº 705/2016 cancelando o certame. Agora as empresas aguardam o posicionamento do governo Federal para iniciar os investimentos.

