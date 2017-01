Estados se preparam para nova modalidade de roubo a bancos

Ações práticas contra o chamado “novo cangaço”, a nova modalidade de roubos a bancos e o tráfico de drogas nas regiões de fronteira serão discutidas na quinta-feira (26), em Campo Grande.

A reunião será composta por secretários de Segurança Pública e policiais de setores de inteligência de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná. O encontro acontecerá no auditório da Academia Estadual de Segurança Pública (Acadepol), no Parque dos Poderes.

A reunião tem o objetivo do planejamento de operações conjuntas entre os estados envolvidos, visando fazer frente ao crime. Crimes freqüentes na região norte do Estado e nas linhas fronteiriças com a Bolívia e Paraguai, apontadas como portas abertas à entrada de cocaína, maconha e mesmo ao tráfico de armas.

De acordo com o secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o encontro desta quinta-feira será aberto às 8 h, quando os secretários apresentarão um relato sobre a situação de seus respectivos estados.

Comentários