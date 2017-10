“Estou orgulhosa de ser manicure”, diz aluna ao concluir curso profissionalizante realizado por Coronel David

O curso teve duração de 30 dias e formou 22 alunas do bairro Aero Rancho – Setor III

“É a realização de um sonho”. Foi assim que Beatriz da Silva, estudante e agora manicure de 17 anos se sentiu ao participar da entrega dos certificados do II curso de Manicure, realizado na Associação de Moradores do Conjunto Aero Rancho. “Eu estou imensamente feliz com a oportunidade que o deputado Coronel David nos proporcionou, pois eu entrei aqui sem ter as técnicas adequadas de como ser uma manicure e hoje estou formada, tenho clientes, um emprego e posso ganhar um dinheiro muito bom, além de ter dignidade na minha vida. Eu só tenho a agradecer essa benção, sou a mais nova manicure do bairro, tenho orgulho de mim e espero que mais cursos como este venham para o nosso bairro”, destacou Beatriz.

Representando o parlamentar, a advogada e esposa Ana Arminda dos Santos falou aos familiares e as formandas sobre a iniciativa do curso, que gera renda e oferece honra e integridade aos novos profissionais. “Quero agradecer as famílias, os amigos, os maridos, namorados, filhos, irmãs e todos os demais presentes por prestigiarem este momento de vitória, que representa o primeiro passo para que as alunas se tornem profissionais de estética das unhas com um certificado na mão e aptas para trabalhar. Essa é a nossa forma de fazer política, fazendo com que as ações cheguem até a comunidade e transforme a vida das pessoas de forma significativa. Todos estão de parabéns e tenho certeza que terão muito sucesso com esse novo curso”, frisou Ana.

Formando 22 alunas num curso com duração de 30 dias, disponibilidade de material pedagógico e aulas técnicas sobre manicure, o curso foi proporcionado pelo parlamentar de forma gratuita aos moradores da região, oferecendo uma oportunidade para aprender técnicas, além de colaborar com a renda familiar. “Graças ao Coronel David foi possível realizar este 2° curso, essas mulheres agarraram essa oportunidade maravilhosa e hoje podem aumentar a renda em torno de 2 a 3 mil reais com a nova profissão. Isso mostra que o Coronel David é um homem de bem que realmente se preocupa com a sociedade”, comentou Leda Gomes de Oliveira, que é professora do curso e atua há mais de 34 anos como manicure.

Na próxima segunda-feira (9) será iniciado um novo curso de manicure para atender os moradores da região. Mais informações pelo telefone (67) – 3025-2831.

Comentários