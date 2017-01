Estreia do Flamengo no Carioca 2017 será na Arena das Dunas, em Natal

Jogo está marcado para o dia 28 de janeiro contra o Boavista, às 19h30 (horário de Brasília). Ingressos para o confronto começam a ser vendidos nesta sexta-feira

Após mais de sete meses da última vez em Natal, o Flamengo tem nova data para jogar na Arena das Dunas. Nesta quinta-feira, o consórcio que administra o estádio na capital potiguar, confirmou a realização da partida entre o Rubro Negro contra o Boavista, pela estreia do Campeonato Carioca. O jogo será realizado no dia 28 de janeiro, às 19h30 (horário de Brasília). Os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta, apenas para sócio-torcedores do Mengão. Em seguida, as vendas serão disponibilizadas no site da Arena das Dunas e os preços devem variar entre R$ 45 a R$ 300, como aconteceu no Fla x Flu em junho do ano passado, também em Natal.

Palco de três clubes potiguares na temporada 2017 – América-RN, Alecrim e Santa Cruz de Natal -, a Arena das Dunas recebeu o sinal positivo da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) para a autorização da partida nesta quarta e iniciou o planejamento para o evento. O diretor-presidente da Arena das Dunas, Mauro Araújo, revela que o consórcio iniciou as conversas com o Mengão em novembro de 2016, três meses após o Fla-Flu, em Natal. Naquele jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro, vencido pelo Tricolor por 2 a 1, o estádio recebeu 25.946 torcedores e teve uma renda de R$ 2.214.850,00.

– Esse acordo foi iniciado desde o fim de novembro do ano passado, quando partimos ao mercado para trazer conteúdo para o primeiro semestre, diferente dos outros eventos, que aconteceram no segundo semestre. Vimos a necessidade de trazer bons jogos e temos essa parceria consolidada com o Flamengo. Eles ficaram muito satisfeitos em todas as vezes que vieram a Natal, como também nas nossas idas ao Rio de Janeiro para conversar, em que somos muito bem recebidos. Eles se sentem muito confortáveis em jogar aqui e que essa parceria cresça ainda mais. Vai ser a abertura do Campeonato Carioca e só foi possível porque a Ferj permitiu a realização de jogos em outros estádios fora do Rio de Janeiro, por conta das limitações dos estádios locais e os problemas com o Maracanã – contou.

A logística das equipes já está fechada, com o Boavista desembarcando no aeroporto internacional de Natal na quinta-feira, dia 26 de janeiro, e o Flamengo, no dia 27. Os horários ainda não estão confirmados. As duas equipes vão realizar apenas um treino, na véspera da partida.

Fonte: ge

