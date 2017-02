Estreia no Estádio Douradão – River/PI versus Sete de Setembro

O Sete de Setembro estreia hoje na Copa do Brasil, diante do River de Piauí. Partida se inicia às 20:30 hs, no Estádio Douradão.

O técnico Mauro Maurino encerou a preparação do grupo com um treino tático ontem, pela manhã. A principal dúvida é para a vaga do volante Neto, que se machucou na partida contra o Ceilândia (DF), no domingo, pela Copa Verde.

Ontem à tarde, Maurini viveu a expectativa de alguns nomes já integrados no elenco, pudessem ser publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Assim, ele teria novas opções para montar o esquema da equipe.

