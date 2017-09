Estuprador de menina de 4 anos é preso em Coxim/MS

O site Edições MS informou que Eloir dos Santos, 58 anos profissão vendedor de picolé foi preso nesta segunda-feira. A prisão foi feita pela Delegacia de Atendimento da Mulher em Coxim/MS.

Ainda de acordo com o site Edições MS a prisão se deu em sua residência no bairro Nova Coxim. Eloir dos Santos teria forçado uma menina de 4 anos a realizar sexo oral com ele. O crime aconteceu no ano passado em novembro.

O suspeito do estupro foi localizado em um hotel na região central da cidade.

De acordo com a Delegacia de Atendimento da Mulher Eloir dos Santos responde por estupro de vulnerável. A Delegacia ainda informou que o suspeito não é a primeira vez que é acusado de estupro. O suspeito contou a polícia que já havia sido preso por dois meses no Paraná, mas o mesmo não detalhou o crime.

Por fim o site Edições MS informou que o suspeito foi levado à Delegacia de Atendimento da Mulher e deve ser levado ainda hoje ao Estabelecimento Penal masculino de Coxim.

