Evandro Campos estoura em seus videoclipes e se torna atração especial em Campo Grande/MS

Evandro Campos (32) já nasceu artista. Natural de Corumbá-MS, começou a carreira em tenra idade cantando nos festivais escolares aos 10 anos e ganhou vários.

Depois, aos 16 anos, passou a cantar profissionalmente, montando uma banda de bailes. Era uma espécie de “cover” do Tradição.

A convite do empresário deles – Vagner – Evandro veio para Campo Grande e aqui iniciou a vida profissional artística, tornando-se um dos mais requisitados para shows em lugares de destaque, entre eles a Valley.

Evandro Campos voltou ao circuito nacional, após se apresentar no programa BOCA DO POVO na super Rádio DIFUSORA (FM-101.9), no dia 17/abril/2017 com uma apresentação ímpar.

Culminando com um retorno ao esplêndido no mundo artístico. Atualmente vem se destacando em diversas apresentações musicais. O mais recente ‘estouro’ está o seus videoclipes. Um dos seus último videoclipes intitulado “Manual do Esquecimento’ alcançou a marca de 500 mil acessos.

Evando Campo declarou que ‘É uma música que está no meu repertório e não é por acaso, ela é bem o meu estilo, fala de noitada, de bebedeira, de diversão, de ser feliz. É uma música animada, que o pessoal aguarda por ela nos show’. E acrescentou o cantor dizendo que a canção de autoria de Ricardo Vismarck, Ronael, Murilo Huff e Rafael Augusto. “Gravamos a faixa no final do ano passado, com um videoclipe ao vivo. Ela não está em nenhum CD ou DVD, ainda

HISTÓRIA

Aos 25 anos, já com a carreira praticamente embalada, deixou tudo para atender sua mãe, que devido a um trauma familiar contraiu câncer. Cuido dela por “três” anos, até que ela veio à falecer.

Triste, ficou por quase um ano distante dos palcos, até que foi convidado para uma apresentação e nela um empresário, comovido por sua história de vida e qualidade musical reanimou-o à voltar à carreira.

MUSICALIDADE

Evandro Campos canta o gênero ‘sertanejo universitário’, mas é eclético e canta de tudo, especialmente musica raiz.

Hoje ele retorna às atividades e faz sucesso com a música “Manual do esquecimento”, composição dos compositores goianos Ricardo, Ronael e Murilo.

Em visita à nossa redação mostrou seu material de trabalho que pode ser acessado pelo Youtube (Manual do Esquecimento – Evandro Campos). Na rede social essa música já atingiu mais de “meio milhão” de acessos e continua subindo.

Evandro também teve participação especial com Mr. Catra com a música “Nada de querer se envolver”, letra de Thiago Brava, compositor também de Goiânia.

