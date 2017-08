Evite filas. Não deixe o recadastramento biométrico para a última hora

Campo Grande está passando pela revisão de eleitorado e cadastramento biométrico obrigatório. Até o dia 18 de março todos os eleitores da Capital devem realizar o procedimento, para que não tenha o título cancelado.

Mesmo com o final do prazo ainda distante, a Justiça Eleitoral orienta que o eleitor procure, o quanto antes, algum posto de atendimento para evitar transtornos e filas.

Importante lembrar que o agendamento somente está disponível para atendimento na Central de Atendimento ao Eleitor, no Parque dos Poderes, que pode ser efetuado normalmente, por meio do link: http://www.tre-ms.jus.br/eleitor/atendimento-ao-eleitor/cadastramento-biometrico-campo-grande.

Nos demais locais os atendimentos são realizados mediante distribuição de senhas, que possuem número diário limitado de: 100 atendimentos para o Fácil General Osório; 150 para os Fáceis Guaicurus e Aero Rancho, e 200 atendimentos para o CIJUS.

O eleitor deve levar consigo cópia e original de um documento oficial de identificação com foto, e original do comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que irão tirar o título pela primeira vez, devem também apresentar o comprovante de quitação do serviço militar, com cópia.

Com um total de 590.406 eleitores, Campo Grande atualmente possui cerca de 140 mil eleitores cadastrados pelo modo biométrico.

Confira os endereços e horários dos locais de atendimento:

• Central de Atendimento ao Eleitor

Rua Delegado José Alfredo Hardman, 180 – Parque dos Poderes.

Segunda a sexta-feira, das 12h às 17h

• CIJUS (Centro Integrado de Justiça)

Rua 26 de Agosto, esquina com Calógeras.

Segunda a sexta-feira, das 12h às 18h

• Posto de Atendimento Eleitoral – Fácil Guaicurus

Av. Gury Marques, 5111 – Bairro Universitário (frente ao terminal Guaicurus).

Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h

• Posto de Atendimento Eleitoral – Fácil General Osório

Rua Santo Ângelo, 51 – Bairro Coronel Antonino (frente ao terminal General Osório).

Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h

• Posto de Atendimento Eleitoral – Fácil Aero Rancho

Av. Marechal Deodoro, 2603 – Bairro Aero Rancho (frente ao terminal Aero Rancho).

Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h

Comentários