Ex-candidato a vereador e esposa são presos por furto em supermercado

Volnei João Júnior, 47 anos e ex-candidato pelo Democratas a vereador em Aquidauana e sua esposa de 42 anos foram presos juntos tentando furtar produtos de um atacadista, por volta das 21h30 de ontem (27), na Avenida Costa e Silva, na Vila Progresso, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de tentativa de furto em um supermercado. No estabelecimento, o chefe de segurança informou à PM que suspeitou da atitude dos dois, enquanto eles ainda passavam as compras no caixa.

Quando o candidato a vereador e a esposa saíram do mercado foram surpreendidos pelo sensor antifurto que começou a apitar. Como o carrinho de compra estava cheio de itens o segurança acionou as câmeras de monitoramento para averiguar o que havia ocorrido.

Nas imagens, de acordo com boletim de ocorrência, o casal aparece no caixa registrando a compra, contudo alguns itens colocados em caixas de papelão foram passados por trás da funcionária que não percebeu a situação. No total, a compra foi de R$ 1.351,74 mas foi registrado apenas 1.031,24, ou seja, R$ 320 a menos.

Entre os itens furtados, haviam cinco bichinhos de pelúcia com dispositivo de alarme. O casal estava com uma filha pequena que foi entregue a uma familiar. Eles foram encaminhados à Depac e vão responder por furto qualificado.

Junião Darin, como se apresenta, foi candidato a vereador no município de Aquidauana, em 2016. Na ocasião, Recebeu pouco mais de 50 votos e não se elegeu.

