Ex-delegado da Polícia Civil, Fernando Lousada morre na Capital

Lutando contra um câncer, o delegado da Polícia Civil, Fernando de Paula Lousada, morreu na noite de ontem (24), em Campo Grande. De acordo com informações da Adepol, Lousada descobriu a doença ainda no ano passado enquanto estava como diretor do interior do CIOPS. Atualmente, estava internado em um hospital da Capital.

Lousada desempenhou o cargo de Delegado-Geral da Polícia Civil no período de 2007 a 2009, quando foi removido para o CIOPS até a sua aposentadoria, tendo também exercido nesse órgão, a função de Diretor-Geral. Ainda não há informação do local e horário do velório.

Comentários