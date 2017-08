Ex-funcionário assalta Tabacaria em Dourados/MS

Um estabelecimento de Tabacaria foi alvo de assalto nesta madrugada. E pasmo o assaltante era ex-funcionário do estabelecimento que rendeu os donos e trancou os dentro do próprio estabelecimento. O crime aconteceu na cidade de Dourados/MS.

O assalto aconteceu no momento em que estavam fechando a Tabacaria por volta das 3 horas da madrugada, e estava saindo pelos fundos do estabelecimento como é de costume. Neste momento os donos da Tabacaria foram rendidos pelo ex-funcionário armado com uma enxada e por uma comparsa armado com uma faca.

Os assaltantes exigiram dinheiro e os celulares dos proprietários que posteriormente foram trancados dentro da tabacaria pelos autores do assalto. De dentro do estabelecimentos os donos acionaram a polícia que arrombou o cadeado para que os mesmo fossem soltos.

A polícia se dirigiu até a residência do ex-funcionário mas recebeu a notícia de que o mesmo havia se mudado, havia algum tempo.

Até o momento ninguém foi localizado e o caso registrado como roubo.

