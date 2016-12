Ex- Governador André Puccinelli prevê que 2017 será difícil e aconselha Marquinhos Trad no controle de gastos

André Puccineli (PMDB), ex-governador listou medidas quando a sugestão ao novo prefeito eleito Marquinhos Trad (PSD). Pois no ano que vem será difícil e o objetivo da Prefeitura de Campo Grande deverá controlar os gastos, cumprir as metas e integrar o secretariado. Foras estas as dicas que o ex-governador, André Puccinelli (PMDB), deu ao prefeito eleito Marquinhos Trad (PSD), na quarta-feira (28).

“Ele terá de ter atitudes de impacto que vão repercutir só no segundo ano. Tem que fazer reunião mensal com a equipe para ver se as metas foram atingidas e integrar a equipe”. André prevê 2017 de “muitas dificuldades” pela situação de crise nacional e a local e por isso sugere controle.

O Ex-governador salientou que controle das verbas e gastar de acordo com que se arrecada. Pois os secretários pedem recursos que na maioria das vezes ultrapassa o que o Município possui em caixa. Os secretários precisam entender que se isso não ocorrer o prefeito precisa arbitrar. Não pode gastar mais do que tem senão quebra.

