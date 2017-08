Ex-marido mata mulher a tiros e depois se suicida

A taxa de feminicídio em Mato Grosso do Sul é de 5,9 por 100 mil habitantes, de acordo com o site Dossiê Feminicídio. O assassinado de mulheres em contexto marcados pela desigualdade de gênero recebe a designação de feminicídio. No Brasil este crime é hediondo. Mas mesmo assim os números infelizmente vem aumentado no decorrer dos anos.

No nosso estado mais um crime de feminicídio aconteceu na data de ontem (23), na cidade de Caracol/MS. O ex-marido Lourival Carbonaro assassinou a ex-companheira Mercedes Vargas, 32 anos, com vários tiros. Logo após o crime Lourival se suicidou com um tiro fatal na cabeça.

De acordo com o site BV News MS o assassinado seguido de suicídio ocorreu após uma discussão do casal. E na sequência Lourival em posse de uma arma alvejou a ex-mulher com um tiro na cabeça e um no peito.

Ainda de acordo com o site BV News MS Mercedes Vargas foi candidata a vereadora no ano de 2016 na cidade de Caracol/MS, pelo partido PR.

A vítima deixa um casal de filhos.

Comentários