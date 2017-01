Ex-policial e amigo assassinados em rodovia

Encontrados com marcas de tiros, principalmente n cabeça ontem (25), na linha internacional entre Paranhos e o Paraguai. Vítimas identificadas como Uvanildo Acosta Cáceres, 18 anos e Juan Carlos Villalba, 27. Este último havia sido policial no país vizinho.

A Polícia de Paranhos foi ao local após denúncia de que havia dois corpos à margem da rodovia. De acordo com o BO foram encontrados estojos de pistola calibre 9 milímetros, arma que possivelmente usada na dupla execução.

No bolso do ex-policial foi encontrado carregador de pistola do mesmo calibre, com 14 munições intactas. Ele tinha passagens por tentativa de homicídio e lesão corporal.

Autoria e motivação são investigadas.

Comentários