Ex-policial é condenado a 50 anos de prisão por morte de 3 pessoas

O ex-policial Claudio José Andrade dos Santos, depois de três anos e cinco meses foi condenado a 50 anos e 8 meses de prisão pelos assassinados de Edgar José Duarte, de 38 anos, João Carlos Duarte, de 26 anos e Maurício Martins da Silva, de 31 anos, em novembro de 2013.

O ex-policial, que está foragido, também foi condenado por porte ilegal de arma. O autor teria cometido o crime depois que Edgar importunou sua mulher em um bar. No dia 18 de novembro, o ex-policial com a ajuda de um amigo foi até a residência da vítima para vingar-se.

Chegaram a residência por volta das 19 horas, que se situa na Vila Santa Luzia, neste momento o comparsa de Cláudio desceu e ao avistar Edgar saiu atirando contra o mesmo. João Carlos ao ver o irmão ferido tentou defende-lo.

João Carlos então entrou em luta corporal com o comparsa do ex-policial, que ao ver aquela situação desceu do carro e efetuou disparos contra as vítimas. De acordo com a denúncia, o crime foi praticado por motivo torpe, por vingança, e com recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Julgamento este realizado sem a presença do réu, que se encontra foragido da justiça. Contudo sua prisão já foi expedido.

