Fadel Tajher Lunes, ex-procurador geral da Justiça de MS morreu aos 83 anos na noite de ontem (18).

De acordo com amigos próximos Fadel estava em casa quando sofreu um infarto, foi levado ao hospital mas não resistiu.

O velório do ex-procurador se iniciou as 9 h no Palácio Maçônico Grande Oriente do Brasil, Rua Rua São Félix, nº 789, no Bairro Vilas Boas.

