Ex-senador boliviano Roger Pinto Molina morre em Brasília

O ex-senador boliviano Roger Pinto Molina, 58 anos morreu as 4h43 de hoje (16). Molina estava internado em estado grave no Hospital de Base desde de quando se acidentou com um avião de pequeno porte no sábado (12).

De acordo com a Secretaria de Saúde, Molina teve parada cardiorrespiratória e não respondeu às manobras de reanimação. O corpo foi encaminhado para o IML, por se tratar de acidente aéreo.

O ex-secretário boliviano Molina deu entrada na unidade com diversas fraturas pelo corpo e com traumatismo craniano. A equipe médica chegou a fazer drenagens nos dois lados do tórax e uma traqueostomia, que é a abertura no pescoço para a respiração artificial feito em casos de urgência.

ACIDENTE

O acidente com o ex-senador boliviano aconteceu após a decolagem no Aeroclube de Luziânia, cidade do Entorno do Distrito Federal. Os bombeiros prestaram os primeiros atendimentos e informaram que Molina tinha várias lesões pelo corpo, mas estava consciente.

Um helicóptero da corporação transportou o ex-senador para Brasília. O monomotor pertencia ao ex-senador, de acordo com registro na Anac, e tinha capacidade apenas para o piloto e um passageiro e foi fabricado em 2010. Os ‘restos’ da aeronave se encontra em um hangar do Aeroclube de Luziânia.

O ex-senador Roger Molina faria apenas um sobrevoo visual pela região e retornaria ao aeroclube.

FAB

A FAB iniciou a apuração das causas da queda do avião ainda no sábado (13). De acordo com o órgão, uma equipe do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes (Seripa VI) foi ao local do acidente para colher informações para a perícia.

Mas até o momento não há detalhes as causas do acidente.

