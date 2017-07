Excesso de pombos preocupa vizinhança do bairro Jardim Imá em Campo Grande

Moradores do bairro Jardim Imá, em Campo Grande, estão preocupados com a presença constante de pombos na região. As aves estão por toda parte: nos telhados, nas casas, na fiação pública e tem até pomba morta no meio da rua.

Um morado reclamou que “são mais de 500 pombas, a gente taca fogos, bombinhas para espantar, mas não está tendo efeito nenhum. É um absurdo, aqui está demais, está uma epidemia”.

O CCZ esteve no bairro, constatou o problema e a Defensoria Pública entrou no caso.

Uma moradora foi notificada por dar comida aos pombos e deve parar com a prática. Caso contrário, terá que pagar multa. Ela tem até dia 19 de julho para ir à Defensoria.

A esperança dos moradores da rua Jaguaribe surgiu depois que a Defensoria Pública ajuizou a ação e decidiu que pedirá multa de R$ 1 mil por dia em caso de descumprimento.

Amarildo Cabral, defensor público que ajuizou a ação diz que o caso é de saúde pública.

“Se ela não comparecer ou se ela comparecer e se negar a parar com essa conduta, nós vamos impetrar uma ação civil pública contra ela pedindo ao magistrado que aplique uma multa diária até que ela pare com essa atitude”, explicou o defensor.

Comentários