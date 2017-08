EXCLUSIVO! Governador manda “cozinhar” vice-governadora em fogo brando

Há um velho adágio político que diz “Aos derrotados, a cadeira do canto!”. Exatamente isso. Sob medida, a vice-governadora está sendo trazida à ‘rédeas curtas’ pelo Governador, desde sua “derrota” política na campanha para prefeita de Campo Grande.

Condenada a perder as rédeas da “sua” Secretaria (SASCT), Rose está confinada a uma salinha na Governadoria. O “tucanão” acredita que “os inimigos precisam ficar perto que é muito mais fácil controlá-los”.

Flambada em fogo baixo Rose Modesto (PSDB) tem reclamado ao irmão – que é Líder do Governo na Assembléia – e espera seu melhor momento diante do farto noticiário de possível afastamento de Reinaldo Azambuja (PSDB), fustigado agora por “duas” acusações de envolvimento em propinas (delação da JBS e Picanhagate), a última enviada ao STJ.

NA MIÚDA

Sem reclamar e sentindo que o atual governo anda à passos largos à “marcha-à-ré”, Rose Modesto (PSDB) tem se limitado a fazer uma política de bastidores, recebendo amigos e aliados sem emitir nenhum “ai” do tratamento jocoso e impróprio à que está sendo submetida.

Para sua sorte o governador começou ser vaiado em seus aparecimentos públicos, e amedrontado tem evitado comparecer a compromissos como o de quinta-feira (10/08) na Festa do Sobá, na Feirona. Para evitar uma “vaia” maior que aquela recebida dias atrás na inauguração do Fort Atacadista, Azambuja “escalou” sua vice, que na festa falou grosso e em alguns instantes já como futura governadora.

Dizem que ela também acredita no afastamento do “chefe”, e vendo tudo ruir à sua volta, fica impossível deixar que a vaidade em alguns instantes não fale mais alto. Mas o invejável controle da vice-governadora demonstra ter ela ‘nervos de aço’ para enfrentar a situação de abandono e menosprezo e a possibilidade de vir a sentar na Governadoria para um mandato tampão de poucos meses.

OUTRA OPÇÕES

Fointes palacianas dizem que Azambuja (PSDB), confia desconfiando da ‘boa moça’, tanto é, que seus aliados mais próximos teriam tido uma conversa séria a respeito da possibilidade do governador vir a ser afastado por ‘seis’ meses enquanto durarem as investigações sobre as denúncias da JBS/Friboi ou do “Picanhagate” – agora enviado ao STJ.

Comenta-se até, que um conselho de mulher teria sido assoprado aos ouvidos afinadíssimos do governador, sobre a possibilidade dele manobrar, caso Perilo não consiga salvá-lo das garras da imanobrável ministra Laurita Vaz, presidente do STJ: renunciar para deixar em seu lugar um amigo de confiança, que não é a sua vice.

QUEM SERIA O AMIGO

Na linha de sucessão do Governador Reinaldo Azambuja (PSDB) está um homem de confiança e lealdade inquestionáveis: O presidente da Assembléia Legislativa estadual, deputado Júnior Mochi.

Os dois – Azambuja e Mochi – tem feito viagens interior afora, provavelmente comentando o presente e o futuro. De tão ligado a Azambuja, Mochi chegou encontrar problemas no relacionamento com seu partido – o PMDB por enquanto – e até com o mais forte candidato a governador para 2018, André Puccinelli.

Primeiro na linha sucessória sem a vice, Mochi ocuparia o cargo e governaria em nome de Azambuja, se necessário fosse. Em abril de 2018, nessa “costura política” ele ficaria com a vaga de imponderável Marisa Joaquina Serrano, no Tribunal de Contas do Estado, cuja vaga é indicação da Assembléia Legislativa.

Guindado a Conselheiro, Mochi faria a transição de um governo desacertado e encerraria sua campanha política num dos mais vistosos cargos da nossa política: O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul.

No tabuleiro político este é o jogo que se apresenta. O famoso “Plano B” de Azambuja caso o desastre do afastamento se confirme. Nos planos “tucanos” Rose Modesto é uma figura esmaecida e sem futuro. Mas como dizia o saudoso Magalhães Pinto: “Essa núvem pode mudar!”. (BPF).

