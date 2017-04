Exclusivo: Quadrilha usa armamento pesado e rouba R$ 120 milhões na fronteira

Na madrugada de hoje (24/04) foram roubados R$ 40 milhões de dólares de uma transportadora de valores Prosegur, na Cidade do Leste, fronteira entre Brasil e Paraguai. Um mega esquema foi montado pelos assaltantes, com uso de dinamites e munição de alto calibre.

De acordo com a mídia paraguaia foram incendiados pelo menos 15 veículos e oito dinamites foram denotadas. Durante a ação que durou aproximadamente 4 horas um policial morreu e quatro pessoas ficaram feridas.

Lorenzo Lescano, ministro do interior do Paraguai em entrevista à Radio ABC relatou que os bandidos que participaram do assalto eram brasileiros, com base em depoimento de testemunhas que ouviram os bandidos falando em português. Vídeos que circulam nas redes sociais também devem ser usados na investigação.

Um ataque poderia acontecer, assim as autoridades locais estavam se preparando. Contudo não tinham pistas do local, data e a intensidade da ação. Os assaltantes usaram fuzis, granadas e se precaveram usando espinhos de metais na estrada, para furar os pneus de veículos que tentassem se aproximar.

A Jovem Pan, informou que o Ministério da Educação do Paraguai suspendeu as aulas na Cidade do Leste e na vizinha Hernandarias, em razão do ataque. O governo federal do país vizinho autorizou o uso das forças armadas em auxílio ao policiamento na data de hoje (24/04) em áreas atingidas.

Exclusivo: vídeos e fotos do roubo de 120 milhões

Fonte: karecanews

Comentários