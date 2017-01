Executado na fronteira respondia por duplo homicídio e usava nome falso

Ezequiel Romero Spinosa usava nome falso “Victor Hugo Colman”, que foi executado ontem em Ponta Porã.

É o principal suspeito de assassinar Magno Guaber Guimarães e Aílton Marcio de Oliveira Ferreira, no dia 12 de agosto em Campo Grande. No ato do dia do crime o homem se apresentou a policia alegando legitima defesa.

Na Capital, Ezequiel morava com a irmã, que fazia um tratamento de saúde. Depois do crime, ele fugiu para o Paraguai, mas voltou e se apresentou ao delegado Weber Luciano de Medeiros e entregou a arma usada. Ele respondia o crime em liberdade, já que não houve flagrante.

