Exército ocupa Penitenciária de Dourados para desarticular facção criminosa

Estão sendo realizados vistorias hoje (17) na Penitenciária Estadual de Dourados (PED). Participam da operação Policia Militar, Exército Brasileiro e Agentes Penitenciários. O objetivo é desarticular facção criminosa que atua no estabelecimento.

De acordo com as informações do site Dourados Agora, as vistorias serão feitas com auxílio de cães farejadores, aparelhos tipo scanner, detectores de metal, drones e outros equipamentos tanto do Exército quanto da PM.

Os agentes contam ainda com viaturas de comando e controle de acesso à internet e ligação rádio com os militares que realizam as vistorias. Cada militar que realiza a vistoria no presídio gera imagens, em tempo real, para os terminais das viaturas.

Barreiras também foram montadas nas imediações do presídio e a PRF está realizando abordagem de veículos.

A Operação Poty Poran foi deflagrada a pedido do Governo do Estado.

