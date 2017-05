EXTRA… DELAÇÃO PREMIADA: Sócio do JBS denuncia Azambuja (PSDB) como “operador” de esquema de propina

A delação premiada de Wesley Batista, um dos sócios do Frigorífico JBS caiu como uma “bomba” dentro do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul: “Reinaldo Azambuja (PSDB) é o operador do esquema de pagamento das contas de campanha para governo do seu adversário Delcídio do Amaral”.

Segundo Wesley “Era um trato entre Azambuja (PSDB) e Delcídio (PT-MS): Quem ganhasse pagaria a conta de campanha do outro.

Evitando intermediários na operação do “esquema” Azambuja operou de dentro da Governadoria fornecendo notas frias ao JBS e recebendo dinheiro vivo.

Voltaremos.

