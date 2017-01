Em mais de dois anos do anuncio do início da obra, em agosto de 2014, a rotatória do cruzamento das avenidas Via Parque e Mato Grosso continua sendo um dos principais problemas de transito de Campo Grande.

A assessoria de imprensa da nova gestão da Prefeitura informou que a administração está fazendo um estudo para encontrar a melhor solução do problema da rotatória e que na próxima semana o anuncio deve ser feito.

