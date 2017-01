EXTRA: Em Março chegam novos ônibus na Capital e com diferencial Ar-Condicionado

Marquinhos Trad (PSD), informou na quarta-feira (18), que até o primeiro trimestre deste ano. Em Março os campo-grandenses terão novidades. O prefeito afirmou que serão 70 ônibus, sendo 10 climatizados e ar-condicionado. A frota de “estacionar” no município e reforçar o transporte público na Capital.

Trad pretende estudar e realizar um teste para aumentar a via do corredor, desde modo o ar-condicionado seria supérfluo. Pois o coletivo andaria em uma velocidade maior e trazia mais vento dentro do coletivo. E comentou “Mas as principais reclamações são por conta dos buracos e lombadas que faz com que eles diminuam e parem”.

