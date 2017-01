Após AVC, Dona Marisa segue internada na UTI com quadro estável.

Dona Marisa permanece internada na UTI do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, depois de ter sofrido um AVC hemorrágico no dia 24. O último boletim médico divulgado hoje ela está sedada e com a pressão intracraniana controlada. O quadro é considerado estável, mas ela segue com o “mesmo suporte intensivo”, de acordo com os médicos.

Comentários