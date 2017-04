Extra! ULTIMO ATO DA DIFUSORA-FM

Acaba de ser assinado no Ministério das Comunicações em Brasília-DF, o Ato de Liberação da Radiofreqüência (ALR) da DIFUSORA – FM 101,9. Era o último documento que faltava para que a emissora tão logo estiver montada possa ir ao ar legalmente sem contrariar nenhuma lei do Ministério das Comunicações ou Anatel. A publicação deverá sair publicada no Diário Oficial da União no máximo até sexta-feira.

EQUIPAMENTOS

A DIFUSORA-FM 101.9 já está recebendo os últimos equipamentos que antecedem a sua montagem. Será uma das FMs de maior altura de torre e com equipamentos da melhor qualidade para proporcionar som com qualidade stéreo aos seus ouvintes.

GENTE NOVA

Também um casal de grande experiência em FM acaba de se integrar à nossa equipe para que tenhamos a melhor programação, as melhores vinhetas e o melhor departamento comercial.

A surpresa ficará por conta de uma reportagem que será publicada na edição da revista BOCA DO POVO desta semana.

Aguardem

Comentários