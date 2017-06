Fabiano Reis é eleito vice-presidente da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB-MS)

Fabiano Reis também e presidente do SINDIJUS-MS, conselheiro da CASSEMS e do Fórum dos Trabalhadores de Mato Grosso do Sul

A categoria do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul (SINDIJUS-MS) se fortaleceu ainda mais após a eleição da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB-MS), entidade da qual é filiada, para a gestão 2017/2021, ocorrida sábado (24). O presidente do SINDIJUS-MS, Fabiano Reis, assumiu a vice-presidência da Central, representando os servidores do Judiciário e conquistando mais força e representatividade para atuar na defesa dos direitos dos trabalhadores.

A eleição ocorreu durante o III Congresso Estadual CTB-MS, definido como presidente da CTB-MS Ramiro Moisés Neto. Além do Fabiano, também participaram do evento, os filiados do SINDIJUS-MS Eunice Caetano da Silva (Coxim) e Pedro Gabriel Castro Torres (São Gabriel do Oeste), conforme deliberação do Conselho Geral do Sindicato, em 27 de maio de 2017.

O III Congresso Estadual ocorreu durante todo o sábado, com aprovação do Regimento Interno; apresentação da conjuntura Estadual, Nacional e Internacional; discussão sobre filiação dos sindicatos; inscrição e apresentação da chapa única; prestação de contas de 2015/ 2016, finalizando com processo eleitoral de Eleição e Posse da Direção CTB-MS e eleição dos delegados ao III Congresso da CTB Nacional.

Segundo Fabiano Reis a atuação como vice-presidente da CTB-MS é continuar o segmento de lutas trabalhistas. “Lutamos pela classe trabalhadora contra as reformas trabalhistas e previdenciária, para que não sejam retirados os direitos dos trabalhadores. Temos que fortalecer as instituições e unir forças das categorias sindicais”, afirma.

Ricardo Fróes, até então presidente estadual da CTB-MS durante a gestão 2009/2012 e 2013/2016, acredita que a nova gestão irá contribuir de forma a integrar os sindicatos urbanos e rurais do Estado à Central. “Fabiano foi indicado como vice-presidente por meio de consenso, juntamente a Ramiro Moisés, indicado para a presidência, responsável pelas categorias rurais. Fabiano será nosso interlocutor nas tratativas sindicais urbanas”, destaca.

Denise Batista é filiada da CTB-MS e acredita que esta renovação vem somar as atividades da Central em favor aos sindicalistas. “Acredito na renovação, nesta fase difícil que o país está passando, temos que nos posicionar em favor dos trabalhadores de Mato Grosso do Sul. Esta nova coordenação irá nos representar de maneira positiva”, ressalta.

O III Congresso Estadual aconteceu na sede da Federação dos trabalhadores em Educação de MS (Fetems).

