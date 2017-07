Fábrica de Fertilizante UFN3 é investigada por diversos crimes de corrupção

Procuradoria da República em Três Lagoas está apurando a prática de vários crimes praticados durante a construção da fábrica de fertilizantes UFN3. As denúncias de ilegalidades feitas ao MPF estão a sonegação fiscal, descaminho, sonegação previdenciária, lavagem de dinheiro e corrupção.

A denúncia ao MPF foi feita no mês passado, por meio do Portal do Cidadão, e a apuração da “notícia de fato” um rito inicial da investigação foi prorrogada por mais 30 dias na semana passada. O procurador de Três Lagoas, Jairo da Silva, agora vai analisar as informações repassadas pela Receita Federal, para cruzar os dados contidos na denúncia.

De acordo com a assessoria do MPF, a apuração encontra-se em estágio “embrionário”. Caso o procurador encontre mais indícios das práticas criminosas noticiadas, a ocorrência também deve ser encaminhada para a Polícia Federal. Além da Petrobras e da Galvão Engenharia, empresas investigadas pela Operação Lava Jato e alvos de várias delações premiadas, a UFN3 também é composta pela estatal chinesa de petróleo Sinopec.

Comentários