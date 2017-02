Fabrica que produz bateria explosiva da Samsung pega fogo na China

A fábrica da Samsung SDI, localizada no distrito de Wuqing, pegou fogo na última quarta-feira (8). A fábrica foi uma das duas responsáveis por produzir a bateria do Galaxy Note 7, smartphone da Samsung cuja produção foi encerrada no fim de 2016 por explodir nas mãos de seus usuários.

Assim que foi lançado, o produto apresentou falhas de superaquecimento, chegando a causar explosões e ferimentos em alguns usuários. O modelo, inclusive, foi proibido de ser portado em alguns lugares que ofereceriam risco às pessoas, como dentro de aeronaves.

Apesar disso, a empresa afirmou, que somente neste mês de fevereiro investiu mais de US$ 129 milhões em segurança — as novas baterias produzidas em Wuqing provavelmente serão utilizadas no próximo produto a ser lançado pela Samsung.

O incêndio começou no depósito de lixo da fábrica e foi contido rapidamente, sem ferir ninguém. Segundo Shin Yong-doo, porta-voz da Samsung, o ocorrido não afetou a produção do local.

