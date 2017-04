Facção paulista é suspeita de roubo milionário no Paraguai

O Paraguai viveu cenas de guerra no dia 24/04, após um assaltado e uma fortuna levada pelos assaltantes de uma transportadora de valores em Ciudad del. E que está sendo considerado o roubo do século, o maior da história do pais.

A suspeita das autoridades paraguaias é que os assaltantes tenham ligação com a facção brasileira do PCC, pois usavam carros com placas do Brasil e falavam português.

Além disso, o modus operandi da ação no Paraguai é muito parecido com os ataques a carros fortes e transportadoras no Brasil que se intensificaram a partir de 2015 e são atribuídos ao grupo.

A Policia Federal já vem a um bom tempo identificando o crescimento da atuação de fações nacionais no território paraguaio.

Antônio Celso dos Santos, delegado em 2011 em que era adido da PF no Paraguai havia dois anos, definiu o território Paraguaio como “um escritório” do PCC e do Comando Vermelho (CV).

