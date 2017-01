Facebook deixa de informar que posts foram editados

O Facebook removeu recentemente a tag “Editado” dos posts modificados pelos autores na rede social. A função – lançada pela rede social em junho de 2013 – permitia visualizar com destaque a informação de que os posts que foram alterados (desde uma vírgula até edições mais complexas) e conferir o histórico de edições realizadas, como a exclusão de uma frase ou inclusão de um emoji, por exemplo. A atualização no feed de notícias ocorreu na última semana sem alardes e apenas os mais atentos notaram a ausência da etiqueta.

Ao entrar em contato com a assessoria do Facebook no Brasil para entender o porquê da remoção do recurso e se ela será definitiva, não houve qualquer informação oficial como resposta para a exclusão da tag e sobre o histórico de edições, que também eram utilizados pela rede social em comentários para o leitor não se sentir enganado em caso de mudanças drásticas.

Por outro lado, com o possível fim da tag “Editado” não ficam mais expostos erros de digitação, ortografia ou até mesmo informações que um perfil pessoal ou corporativo (página de marca e fãs) tivesse corrigido em uma publicação. Antes da recente mudança, para alterar um texto postado sem que ninguém notasse, seria necessário excluí-lo e redigi-lo novamente para excluir a tag “editado”.

Fonte: Tech Tudo

