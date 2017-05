Fachin manda afastar Aécio do mandato de senador

Edson Fachin, ministro relator da Lava Jato no STF, mandou afastar o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves (MG), do mandato de senador. O magistrado, no entanto, optou por não decretar monocraticamente o pedido apresentado pela Procuradoria Geral da República (PGR) para prender o parlamentar tucano.

No despacho, Fachin decidiu submeter ao plenário do Supremo o pedido de prisão de Aécio solicitado pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

Até o momento o STF ainda não havia anunciado quando será julgado o pedido de prisão. Na pauta oficial de julgamentos, permaneciam marcadas somente ações relacionadas a aposentadoria de servidores.

Contudo é possível que o Ministro Fachin peça a Cármen Lúcia, presidente do STF para julgar o pedido fora de pauta em razão do pedido da Procuradoria Geral da República (PGR).

