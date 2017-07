Faleceu a jurista Ada Pellegrini Grinover

Faleceu na noite de ontem (13) aos 84 anos, a jurista ítalo-brasileira Ada Pellegrini Grinover. Respeitada processualista, Ada contribuiu de forma decisiva para o desenvolvimento social e jurídico brasileiro.

O corpo será velado nesta sexta-feira, 14, no Funeral Home de São Paulo (rua São Carlos do Pinhal, 376), das 18h às 22h. O velório segue no sábado, dia 15, das 9h às 14h, no mesmo local. O enterro será no Cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra/SP (R. Horto da Paz, 191).

Extenso currículo

Ada foi professora do curso de Mestrado e Doutorado da USP, e do Curso de Mestrado da FDV; coordenadora dos cursos pós-graduação ‘lato sensu’ da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes; diretora dos Cursos de Extensão da EPD – Escola Paulista de Direito; presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual; vice-Presidente da International Association of Procedural Law e do Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal; doutora Honoris Causa pela Universidade de Milão, Itália. Agraciada com o prêmio da Fundação Redenti (Bolonha, Itália) em 2007, foi ainda titular do escritório de advocacia APG Empreendimentos Jurídicos e premiada em 1988: Woman of the year for Brazil do American Biographical Institute.

Comentários