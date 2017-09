Faleceu hoje (27) aos 94 anos o primeiro médico registrado em MS, Syrzil Wilson Maksoud. Pioneiro no estado e também tio do prefeito Marquinhos Trad (PSD).

Maksoud também fundou a Di Imagem que é referência em serviços radiológicos.

O Velório acontece no Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul, situado na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, 305, no Jardim Veraneio, em Campo Grande.

