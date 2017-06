Falso entregado usava perfil falso no Facebook para atrair as vítimas para o estupro

Um entregador de 24 anos autor de pelo menos três estupros foi preso em duas delegacias diferentes hoje (21). Usando um perfil falso, o suspeito atraia as vítimas oferecendo empregos em anúncios de Facebook, as levava para o Bairro Tiradentes e cometia os crimes dentro de um Fiat Palio, de cor escura.

Nas primeiras horas de hoje, investigadores da Deam, cumpriram um mandado de prisão preventiva em nome do suspeito pelo estupro de uma jovem de 18 anos, no dia 30 de maio.

Durante a tarde, o entregador foi apontado como o autor do mesmo crime contra uma adolescente de 17 anos na noite de terça-feira (20), e por isso recebeu voz de prisão em flagrante na Depca.

Era usando um perfil falso no Facebook, em nome de Renan Fagundes, que o estuprador chegava as vítimas. Sempre no mesmo carro, identificado pelas três meninas, o entregador às levava para o Bairro Tiradentes, próximo a um condomínio pouco habitado, e forçava as vítimas a manter relações sexuais com ele.

CASOS

O Último caso foi registrado nesta terça-feira (20). O falso entregador atrai as mulheres através de propostas de fazer panfletagem de uma festa e ganhar de R$ 200 a 300 com o intuito de trabalhar das 18 às 21 horas, a jovem começou a conversar com o suspeito. Sempre por Facebook, eles combinaram um encontro na segunda-feira, mas por conta do tempo, a ‘entrevista de emprego’ foi remarcada para terça-feira.

A adolescente devia esperar o motorista do então empresário um na rua lateral a Havan da Avenida Ernesto Geisel, de lá os dois buscariam mais duas meninas interessadas na vaga, mas isso não aconteceu. No dia e hora marcados, a jovem foi abordada pelo suspeito, que dirigia o Palio. Ele se apresentou como motorista e a levou para o Tiradentes.

O suspeito deu várias voltas no bairro simulando conversar no telefone com as outras candidatas a vaga, mas para a polícia, a vítima relatou que percebeu que a tela do aparelho estava bloqueada. O homem então parou em uma rua de terra e passou a assediar a menina, passar a mão por seu corpo e tentar forçá-la a praticar sexo oral nele.

Nervosa, a vítima começou a passar mal e o suspeito recuou. Ele deixou a menina na mesma região em que foi buscá-la e fugiu. Mas antes disso a jovem conseguiu anotar a placa do carro e no dia seguinte procurou a Depca.

Em uma investigação preliminar, os policiais da especializada descobriram que um dos parentes do proprietário do Palio havia sido preso na mesma manhã. Ao ver a foto do homem, a vítima o reconheceu imediatamente como autor do crime.

O entregador estava preso a algumas horas na Deam. Os investigadores haviam cumprido um mandado de prisão preventiva em nome do suspeito pelo estupro de uma jovem de 18 anos. Da mesma maneira com a adolescente, o preso foi procurado pela vítima depois de oferecer emprego de garçonete.

O primeiro registro, no entanto, foi feito no dia 23 de abril. Também por Facebook e com o perfil falso, o entregador marcou um encontro com uma jovem de 20 anos. No dia, diferente dos outros casos, foi até a casa dela e de lá a levou para o mesmo lugar que abusou das outras vítimas.

O Palio usado em todos os crimes foi apreendido pela Depca na casa do avô do suspeito e passou por perícia na manhã de hoje (22). Pela prisão em flagrante do estupro da adolescente, o entregador foi levado a audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada em juízo. O falso entregador se negou a falar sobre os casos em depoimento à polícia.

Para a polícia, outras mulheres e adolescentes podem ter sido vítimas do suspeito e não terem procurado a polícia.

Quem reconhecer o homem como autor de outros crimes deve procurar as delegacias especializadas pelos telefones: 3314-7547 (Deam) e 3323-2500/2510 (Depca).

