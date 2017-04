Falso médico envolvido na morte de paciente é preso em MS

Marx Honorato Ortiz, 38 anos foi preso na tarde de ontem (26/04) no bairro Monte Castelo, na Capital. Ele estava sendo procurado desde o mês passado por se passar por médico no Hospital Municipal de Paranhos, município do interior do Estado.

Marx estava foragido da justiça por causar a morte de João Maria Padilha da Silva, 56 anos, em 2014, segundo a Polícia Civil.

O promotor de justiça Willian Marra Silva Júnior, em fevereiro pediu a prisão do falso médico. O promotor argumentou, na acusação, que Marx “exercia irregularmente o ofício de profissional da medicina sem ser habilitado para tanto, expondo a vida da coletividade em constante risco”.

Falsidade ideológica – De acordo com a Polícia Civil, Marx usou o registro profissional emitido pelo Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM-MS) do médico Marcell Marques Peres, para ser contratado pelo hospital.

Ele trabalhou como plantonista do hospital nos meses de novembro e dezembro de 2014, foi ele quem socorreu João Maria no dia 14 de dezembro de 2014.

João Maria, chegou ao hospital com um sangramento, Marx teria aferido a pressão do paciente e dito para ele voltar para a casa. O senhor de 54 anos, só foi internado na terceira vez que voltou ao hospital, mas não resistiu e morreu.

O falso médico foi denunciado por homicídio doloso, exercício ilegal da profissão, falsidade ideológica e desobediência.

Comentários