Falta de divulgação da Associação Comercial gera bate-boca

Na noite de ontem (22), o Planurb realizou a última reunião da região central que discute a revisão do Plano Diretor.

O encontro discutiu o bairro centro em uma sala pequena da Acig, e teve ‘bate-boca’ entre os moradores e os representantes da Plaburb, sobre a falta de divulgação das reuniões.

A professora Cintia Possas, 31 comentou que “Achei super mal divulgado, principalmente pela estrutura da sala pequena. Foi divulgado para uma classe de pessoas que tem acesso à internet, um sistema que não chegou na periferia”.

Cintia foi acompanhada de outros dois amigos que militam pela mobilidade urbana. As críticas do grupo eram rebatidas pelos representantes do Instituto, que negavam a falta de divulgação, explicando que as reuniões foram comunicadas aos conselheiros e por entrevistas de rádio.

