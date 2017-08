Falta de Sinalização na Capital causa mais uma colisão de veículos

O índice de colisão em Campo Grande aumenta a cada dia. Pois hoje (8) infelizmente o número aumento com mais uma colisão entre dois veículos e deixou três pessoas feridas. Duas mulheres e uma criança. O acidente ocorreu no Jardim São Lourenço. O motivo da colisão seria que um dos carros invadiu a preferencial.

De acordo com informações um veículo Fiat Palio que segui pela Rua Colina e que entre os seus ocupantes estava um casal e uma criança de 2 anos quando atingiu um Chevrolet Ônix que era conduzido por uma jovem de 24 anos.

No local não há sinalização, contudo apesar de não estar sinalizado e de acordo com as regras de trânsito o veículo Palio deveria ter dado a preferência no cruzamento ao veículo Ônix.

Com a colisão o airbag do Ônix foi acionado e causou um corte profundo na testa da condutora. A condutora do Ônix foi socorrida pela filha que trabalha próximo ao local do acidente e por isso não há informação do estado de saúde da jovem.

O condutor e os passageiros do Palio foram socorridos pelos Bombeiros até a unidade de saúde. Suspeita-se que a mulher tenha sofrido uma fratura no pé direito.

O impacto da colisão foi tão forte que deixou os veículos com a parte frontal totalmente destruídos.

Moradores do local relataram que acidentes por ali são frequentes.

