Família acredita que buraco pode ter causado a morte de motociclista

Um buraco na Rua Catiguá, região do Jardim Centro-Oeste, sul de Campo Grande, pode ter causado a morte do motociclista Mateus Sobreira de Lima, 44 anos. Ele bateu de frente em um veículo gol por volta das 23h30 de domingo (1°), não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo os familiares, a motocicleta era conduzida por Mateus, e não por Aurilio Sobreira Dutra, 61 anos, irmão da vítima

Durante o velório na manhã desta terça-feira (03), Elizelton Lorran de Lima, 21 anos, filho de Aurílio, contestou a versão dada pelo condutor do Gol, David Gomes Venega de Assis, 28 anos, sobre o acidente.

Segundo ele, seu tio e pai seguiam na rua Catiguá, sentido bairro quando foram fechados pelo motorista do gol, que vinha na direção contrária. Ele afirma que o condutor do carro havia desviado de um buraco, e que no momento do acidente a via estava escura.

Com a fechada, Mateus Sobreira acionou os freios da moto e foi derrapando para debaixo do carro. “Eles foram derrapando na direção do carro, uma das rodas do carro passou por cima do tórax do meu tio. Meu pai teve apenas um corte na sobrancelha e ferimentos leves”, descreve ele.

Mateus chegou a ser socorrido com vida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas morreu em decorrência de duas paradas cardíacas antes de chegar na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitária.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Comunitário) da Vila Piratininga.

Buraco – A equipe do Campo Grande News foi até o local do acidente e constatou a presença de buracos na via. Moradores da região sinalizaram a área com um televisor no intuito de evitar outros acidentes.

