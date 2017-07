Família do ex-vereador Silvio Di Nucci recebe Moção de Pesar

Durante a 38ª Sessão Ordinária realizada nesta terça-feira (11.7), foi encaminhada Moção de Pesar à família do ex-vereador de Campo Grande Silvio Di Nucci. Seu falecimento ocorreu na manhã da última quinta-feira (06.7), deixando a Câmara Municipal em luto.

O empresário de 59 anos lutava contra um câncer e faleceu ao lado da família, sua esposa Luciane Mamoré e dos três filhos, Bruno, Letícia e Júlia. Esteve há mais de 30 anos à frente do Park’s Bar e Choperia e atuou ainda como parceiro da CASA COR Mato Grosso do Sul. Na vida pública, foi vereador de Campo Grande de 2001 a 2004 (6ª legislatura) e Secretário de Cultura do Governo de Mato Grosso do Sul.

A Moção de Pesar foi apresentada pelo vereador João César Mattogrosso e, na sequência, sugerida que fosse encaminhada pela Casa. Após aprovação, foi realizado 1 minuto de silêncio em homenagem a contribuição deixada por Silvio Di Nucci ao legislativo municipal.

