Família encontra mestre de obras desaparecido a 4 dias

Mestre de obras Orivaldo do Carmo Alves, de 57 anos, foi encontrado na noite de ontem (20), no Bairro Coophavila, na região sul de Campo Grande, quatro dias após ter desaparecido.

Dayana Alves, de 25 anos relatou que o tio foi encontrado por um amigo da família. O mestre de obras estava desorientado, machucado e com as roupas rasgadas. Ele foi reconhecido e levado para a casa de familiares.

A sobrinha realtou ainda que “um amigo da minha prima estava passando, viu o meu tio e o reconheceu. Ele estava sujo, com as roupas rasgadas e com um machucado na cabeça, como se tivesse caído. Ainda não sabemos o que aconteceu, ele está muito desorientado”.

“Ele só conversa sobre coisas do passado. Como se não tivesse vivido mais nada. Hoje vamos levá-lo ao médico. Vamos cuidar dele. Não queremos que ele desapareça de novo. Ficamos quase loucos com isso”, afirma a sobrinha.

Franciele Alves, de 28 anos, também sobrinha do mestre de obras, conta que diferente do que a família imaginava Orivaldo estava com documentos e chegou a passar pelo médico ontem.

“No bolso dele tinha uma receita médica e antibióticos. Achamos estranho porque ele está desorientado, mas conseguiu ser atendido e sair do posto sozinho, sem ninguém avisar a família”, observa.

O mestre de obras está na casa de familiares. Até o momento, não se sabe como ele chegou ao bairro onde foi encontrado e nem o que fez no período em que estava desaparecido.

O Caso

O mestre de obras desapareceu na última sexta-feira (16) depois de sair da casa de um vizinho, a cerca de 100 metros da casa onde reside. Familiares registraram boletim de ocorrência na Depac Piratininga e publicaram avisos do desaparecimento nas redes sociais.

