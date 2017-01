Família perde esperança de encontrar douradense quatro meses após naufrágio

Lucas Soares Bondezan desapareceu em setembro com outras pessoas, encontradas com vida no mar de Langkawi

No próximo domingo (15) faz quatro meses que o douradense Lucas Soares Bondezan, 24, desapareceu na Malásia, país no sudeste asiático, após o iate em que viajava com outras três pessoas explodir horas depois de zarpar do porto de Langkawi para Singapura.

Os outros três ocupantes – o sérvio Novak Novakovic, 28, o croata Rudolf Kolic, 61, e o checo Jaroslav Horejsek, 37 – foram resgatados por pescadores, mas Lucas nunca foi encontrado.

Nascido no distrito de Indápolis, a 20 km de Dourados, Lucas morava há pelo menos seis anos na Ásia, para onde foi para trabalhar com o cunhado, um cidadão francês.

As buscas foram suspensas pela Marinha da Malásia alguns dias após o acidente, mas familiares de Lucas continuaram procurando pelo rapaz ao longo da costa malaia e ilhas próximas e até um helicóptero foi usado.

Recompensa em dinheiro foi oferecida através de cartazes espalhados nas cidades e aldeias de pescadores, mas não surgiu nenhuma pista.

Quatro meses após o acidente, a família afirma que nada foi encontrado e não há informação se Lucas conseguiu chegar a uma ilha ou se desapareceu no mar.

Uma semana após o desaparecimento, o pai de Lucas, José Lúcio Bondezan, produtor rural no distrito de Indápolis, viajou para a Malásia junto com a mãe do rapaz para acompanhar as buscas.

“Ele disse que só volta de lá depois de encontrar o filho”, afirmou na época ao Campo Grande News um comerciante de Indápolis, amigo de infância de Lucas e da irmã dele, que mora na Malásia.

Foi para trabalhar com o marido da irmã na Ásia que Lucas deixou Dourados. O cunhado é dono de uma empresa de barcos que transporta turistas naquela região.

Segundo os jornais locais, o iate de luxo saiu de Langkawi, cidade de 95 mil habitantes localizada a uma hora de avião da capital Kuala Lumpur, mas apresentou problemas técnicos e naufragou na madrugada.

Fonte: Campo Grande News

