Familiares estão vindo a Capital reconhecer corpo de jovem esquartejado

Familiares do jovem encontrado esquartejado no macroanel, região do Bairro Los Angeles estão vindo de Nova Alvorada do Sul a caminho da Capital para o reconhecimento do corpo.

O site Midiamax informou que a mãe e a cunhada do jovem desaparecido estão para chegar a Campo Grande no final da tarde. A família reside na região rural de Nova Alvorada do Sul, no distrito de Zuzu.

Os familiares informaram que o rapaz trabalhou por algumas semanas em um lava jato do município e na segunda-feira pediu despensa do serviço alegando oportunidade melhor de emprego em Campo Grande.

Ainda de acordo com o site Midiamax o rapaz teria diversas passagens pela polícia no município de Nova Alvorada do Sul. A maioria das passagens por assalto a mão armada.

