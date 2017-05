A denúncia dos Berger fecha o Caso PICANHAGATE denunciado por BOCA DO POVO

Donos de um frigorífico e de um curtume, em reportagem do Fantástico, exibida ontem (28), pela Rede Globo, revela depoimentos de dois empresários de Mato Grosso do Sul, que acusam o ex-secretário da Casa Civil, Sérgio de Paula, de cobrar propina sob a condição de continuar tocando seus negócios. Um dos empresários disse à reportagem que chegou a gravar a entrega de propina.

Estariam envolvidos o Governador de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja (PSDB), e o ex-secretário de Estado da Casa Civil, Sérgio Paulo (PSDB). Contudo Reinaldo Azambuja negou as acusações. O Azambuja disse ainda que se Sérgio de Paula usou o nome dele, foi sem a sua autorização. Sérgio de Paulo, que deixou o governo em março após a fusão da Casa Civil com a Secretaria de Estado de Governo, afirmou que nunca autorizou ninguém a usar o nome dele.

Os empresários alegam terem sido obrigados a participar do esquema. “Nós não tínhamos saída”, afirma Benilson Tangerino, dono de um frigorífico há nove anos.

José Alberto Berger, que tem a fábrica que processa couro de gado há 12 anos, também disse ter sido extorquido pelo governo sul-mato-grossense. De acordo com José, no dia 4 de novembro, o governo mandou um e-mail, apontando irregularidades na fábrica dele e suspendendo a autorização para compra de gado.

Na busca de explicações, José teria afirmado que procurou o governador. Contudo Azambuja pediu para que ele falasse com Sérgio de Paula, que na época comandava a casa civil. Sérgio de Paula então pediu para que o assunto fosse tratado por meio de um mensageiro, chamado José Guitti, o Placo. José Alberto Berger, relatou que Polaco falava abertamente que era necessário pagar propina para o negócio funcionar “amigavelmente”.

Ele afirmou que já tinha entregue R$ 250 mil de propina, quando Polaco pediu mais. No dia 10 de novembro, entregou mais R$ 250 mil. No mesmo dia, o governo informou que estava reativada a licença de compra e venda.

José Alberto Berger, relatou que o dinheiro iria para Sérgio de Paula, com aval do governador Reinaldo Azambuja. “Segundo o mensageiro, Azambuja autorizou fazer o acerto. Foi com aval dele”.

A extorsão se iniciou no momento que o empresário resolveu gravar tudo. No dia 8 de dezembro de 2016, Polaco recebeu R$ 30 mil e o empresário perguntou se Sérgio de Paula iria ajudar a empresa e comentou que, “pra pegar grana, ele [o ex-secretário] é um leão”. “Ah, nossa senhora, é um leão”, responde Polaco.

O empresário ainda relatou que o governo queria cobrar uma mensalidade dos empresários no valor de R$ 150 mil por mês. Contudo o empresário não aceitou e consequentemente o curtume perdeu a autorização e foi multado em R$ 7 milhões por uma suposta sonegação fiscal. O empresário precisou recorrer à Justiça para continuar o negócio.

João Dias, presidente da Assocarnes afirmou que “Nós fomos vítimas de uma ação predatória do governo. Eu jamais esperava isso”

Polaco negou a participação no esquema criminoso. “Não levei pra ninguém o dinheiro. Não existe esse dinheiro, tá?”. De acordo com as investigações, ele é gerente de fazenda de um amigo do governador Azambuja.

Sérgio Paulo em Nota afirmou que não autorizou ninguém a autorizar o seu nome.

José Alberto Berger e o presidente da Associação de Frigoríficos relataram que irão apresentar as denúncias e o vídeo da propina ao Ministério Público. A Procuradoria Geral da República deve investigar o caso.

Comentários